5 buone abitudini che ti migliorano la vita, Healthy lifestyle

Benessere e abitudini, sono due parole strettamente correlate. Qual è il nostro stato di benessere fisico? Cosa facciamo per cercare di stare bene?

Il benessere (da ben-essere _“stare bene”) è uno stato, che coinvolge diversi aspetti e caratterizza la qualità della vita di ciascun essere umano all’interno di una società. Il benessere, consiste in uno stato di equilibrio momentaneo e dinamico dal punto di vista biologico, psichico e sociale.

Ebbene cosa facciamo allora per trovare questo equilibrio? stiamo cercando di trovare il nostro benessere o ci facciamo trascinare dalla routine frenetica alla quale siamo sottoposti? Ecco a voi alcuni semplicissimi consigli da seguire per riscoprire la nostra energia positiva.

DORMIRE

Come ci alziamo dopo una bella dormita? Benissimo!! super rilassati e rigenerati. Durante il sonno, i ritmi biologici rallentano e l’organismo recupera tutte le energie spese durante la giornata: la temperatura si abbassa, il metabolismo rallenta e i tessuti si rigenerano. Il nostro organismo, è programmato per dormire proprio nelle ore notturne.

Come media ottimale, per il sonno, è stata stimata 7/8 ore per gli adulti, mentre per i bambini 10/12 ore. Per dormire, beatamente, come i neonati si consiglia di evitare: cene troppo abbondanti, fare attività fisica tre ore prima di andare a dormire, e di andare a dormire in orari diversi. Un sonno sano è necessario, per mantenere il benessere dell’organismo.

SPORT

Praticare sport, migliora, la qualità della vita a 360° ed è stato ampliamente dimostrato. Una regolare, pratica sportiva, previene i sintomi dell’ansia e dello stress ed è un ottimo alleato del buon umore. L’ international Society of Sport Psycology (ISSP), ha confermato, come l’attività fisica sia in grado di apportare miglioramenti psicologici: percezione di sé, incremento di energia, prontezza mentale, buon umore e fiducia in se stessi. L’attività motoria, infatti, aumenta il rilascio di endorfine che producono effetti analgesici ed eccitanti. Qualsiasi sport praticato non fà differenza; fare movimento è molto importante per stare bene con se stessi.

ASCOLTARE MUSICA

“La musica ci insegna la cosa più importante: ascoltare e ascoltarci”… un bellissimo messaggio di Ezio Bosso, il quale suscita delle riflessioni. Fermiamoci, per un attimo e ascoltiamoci… in questo, la musica ci aiuta tantissimo. Ascoltare musica, è come analizzare, la nostra parte interiore. La musica, stimola, la consapevolezza interiore, accresce il nostro benessere e migliora il nostro umore. La musicoterapia, è una cura, viene utilizzata per alleviare ansia e depressione. Esistono diverse playlist, per affrontare, i diversi stati d’animo: quelle che danno la carica, che fanno rilassare, meditare, per riconettersi con l’essenza più intima della nostra anima. Quante volte, hai detto o hai sentito dire, “canta che ti passa”.

LEGGERE

Moltissimi, sono i vantaggi della lettura sul cervello, a partire proprio dalla concentrazione . Attraverso la lettura, si è stimolati a usare l’immaginazione e registrare informazioni, questo ci permette di allenare la nostra mente. La narrativa, ha anche la capacità di far ritrovare una tranquillità, non a caso le favole, hanno questo potere sui bambini e vengono raccontate prima di andare a letto. Leggere ci aiuta a comprendere, le relazioni sociali anche tra persone molto differenti tra loro, questo và ad influire sulla capacità empatica che può essere migliorata. La lettura, ci permette di viaggiare con la mente, rimanendo fermi dove siamo. Dedicare del tempo alla lettura, che sia un libro, una rivista, una favola… anche solo pochi minuti al giorno, rappresenta un atto d’amore verso noi stessi.

NATURA

Passare del tempo libero nella natura ha dei grandissimi benefici per la nostra salute. La maggior parte di noi, passa tantissimo tempo, in luoghi chiusi, il covid in questo senso ci ha messo a dura prova, abbiamo passato gli ultimi due anni rinchiusi in casa; una condizione, che alla lunga porta a problemi di salute fisica e mentale… bastano anche pochi minuti al giorno per ritrovare l’equilibrio. In Giappone lo chiamano Shinirin-yoku, tradotto come “bagno di foresta”. Si tratta della tradizione, di fare lunghe passeggiate immersi nei boschi. Respirare i profumi e ascoltarne i rumori, innesca reazioni positive nel nostro sistema nervoso: la mente e il corpo si rilassa, il battito cardiaco, rallenta e di conseguenza diminuisce lo stress. La natura consente alle persone di entrare in armonia con il mondo e percepire la vita che c’è in ogni essere vivente.