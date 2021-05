49 anni fa fu danneggiata la Pietà di Michelangelo da uno squilibrato

Successe in una normale domenica di maggio del 1972; intorno a mezzogiorno quando un geologo australiano di origini ungheresi, Laszlo Toth, che aveva problemi psichiatrici, saltò al di là della balaustra e andò a colpire ripetutamente la Pietà con un martello, urlando furioso – tradotto in italiano “Sono Gesù Cristo, risorto dalla morte”. Quindici furono le martellate che riuscì a infiggerle prima di essere fermato dalla polizia. Caddero a terra frammenti e schegge del capolavoro di Michelangelo. La Madonna subì danni enormi: al braccio sinistro che venne staccato, il gomito in frantumi, il velo fratturato in più parti, soprattutto il naso che fu rotto in modo notrvole – la palpebra dell’occhio sinistro. Fu molto intenso il lavoro di ristrutturazione a cui la Pietà – che fu sottoposta, con l’utilizzo di calchi e materiali molto importanti e ricercati, ma soprattutto riutilizzando gli stessi frammenti caduti in terra.

Fu effettuato nei vicini laboratori dei Musei Vaticani, reintegrando l’opera all’origine – ritonando al miracolo di sempre. Mi ricordo – quando per la prima volta – mio cognato Michele, mi portò a visitare la chiesa in San Pietro nel 1976 – ero un ragazzino – mentre mi disse di e guardare quella luce che splendeva dalla Pietà di Michelangelo – incantato dalla Basilica tra quella tanta gente. Il colpevole Toth – venne internato in un manicomio italiano, fino al febbraio del 1975.

Di Claudio Castriotta