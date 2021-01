40° Conferenza delle Regioni, Emiliano: “Ruolo strategico di confronto e approfondimento”

“Quarant’anni anni fa nasceva la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Grazie al prezioso ruolo di questo organismo le Regioni continuano ad essere protagoniste attive, insieme allo Stato, per lo sviluppo delle condizioni di vita delle popolazioni dell’intera Italia.

La Conferenza delle Regioni si è affermata in questi anni come componente fondamentale dell’architettura istituzionale della Repubblica e come elemento di confronto e al tempo stesso di coesione del popolo italiano. La sua attività ha apportato un indubbio e prezioso accrescimento della nostra vita democratica. In questo periodo non facile, caratterizzato da una spaventosa pandemia, la Conferenza delle Regioni riveste ancor di più un ruolo strategico di confronto e approfondimento, per la crescita sociale ed economica dell’intera comunità nazionale”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione del 40° anniversario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L’emissione di un francobollo celebrativo avvia le iniziative per l’anniversario: stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., avrà una tiratura di trecentomila esemplari.