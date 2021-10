4^ Edizione della Camminata in rosa

Dopo tanta attesa forzata causa COVID, il 17 Ottobre, la UISP di Foggia – Manfredonia riparte riproponendo la 4^ Edizione della Camminata in rosa, edizione dedicata ad una concittadina di Manfredonia Notarangelo Emilianna, scomparsa qualche mese fa. Questo evento è diventato un modello per tanti altri Comitati Uisp, la manifestazione ha rilevanza Nazionale grazie ai partecipanti che arrivano da più regioni d’Italia. Associata alla camminata il consueto Convegno Scientifico che si terrà Sabato 09 Ottobre presso il LUC “Laboratorio Urbano Culturale Peppino Impastato” dove interverranno medici specializzati alla cura del Tumore al seno ed Associazioni attinenti all’argomento; al convegno, causa restrizioni in atto si potrà partecipare solo su invito, visto i posti limitati. L’evento, sia convegno che camminata, sarà dedicato alla prevenzione e diagnosi dei Tumori sul nostro Territorio.





Orazio Falcone Presidente del Comitato UISP APS di Foggia -Manfredonia “nessuno più ci sperava, dopo un lungo periodo terribile attanagliati dal COVID si inizia a vedere la luce, spero che piano piano si riesca a tornare alla normalità, permettendoci di sviluppare tutte quelle manifestazioni che tutti si aspettano e le associazioni riprendano le loro attività, sono felice di riaprire le attività con la 4^ Edizione della Camminata in rosa perché questa ha un valore diverso, riesce a trasmettere alla gente una particolare sensibilità che può essere d’aiuto a prevenire tante malattie grazie alla prevenzione e per chi è malato dargli speranze perché le cure ci sono e sono efficacissime anche nel nostro territorio”.

Antonietta D’Anzeris Vice Presidente del Comitato Foggia -Manfredonia e Consigliera Nazione UISP“ Quest’anno, dopo un anno di assenza, sono più che mai lieta di poter organizzare, insieme a tutto il comitato, la quarta edizione della Camminata in Rosa. Un percorso celebrativo di solidarietà, di forza e di condivisione che vede uomini, donne e bambini diffondere la cultura della prevenzione contro il tumore al seno e scuotere le coscienze.

Quest’anno il 17 ottobre, nel giorno della Camminata a Manfredonia, ci sarà la cordata sportiva a supporto della Race of the Cure 2021-Komen Italia.

Un grande ringraziamento va agli sponsor sempre più presenti a supporto dell’iniziativa”.

Seguiteci sulla nostra pagina, https://www.facebook.com/UispFoggiaManfredonia/ dove verranno messe tutte le info per la distribuzione dei gadget(mascherina e maglia a tema).

La manifestazione verràsvolta rispettando tutte le norme COVID in vigore