33milioni per le strade di Capitanata, Nicola Gatta: ”mai cosi tanti fondi”

La manutenzione delle nostre strade è una priorità del territorio. Lo è stata dal momento del mio insediamento alla presidenza della Provincia, come dimostrano i tantissimi interventi programmati e realizzati dopo decenni di abbandono.

Oggi in questo obiettivo investiamo 33 milioni di euro, una cifra che ha pochi precedenti nella storia della Capitanata, divisi in 7 distinti Accordi Quadro rivolti alle Aree Interne del Gargano, dei Monti Dauni Meridionali e Settentrionali, dei Distretti Agricoli del Tavoliere Nord e Sud.

Un piano di manutenzione stradale eccezionale, finanziato con 20 milioni di euro rivenienti da fondi di bilancio provinciali frutto di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti ed altri 13 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, per le Aree interne del Gargano e dei Monti Dauni.

Interventi che oltre ad essere uno strumento essenziale per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini sono un tassello fondamentale per ogni processo di sviluppo della Capitanata: da quello turistico a quello produttivo, da quello industriale a quello agroalimentare. Con una particolare attenzione alla viabilità a servizio delle imprese agricole che hanno bisogno di infrastrutture migliori per accedere ai mercati e commercializzare i propri prodotti.

Continueremo ad andare avanti con convinzione e determinazione fino all’ultimo giorno del mio mandato. Perché la crescita e lo sviluppo della Capitanata non sono obiettivi impossibili.

dal profilo di Nicola Gatta