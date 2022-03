3,3 milioni di spettatori per la puntata di Linea Verde tra il Gargano ed Molise, senza confini

Linea Verde ha intrattenuto 3.313.000 spettatori con il 21.3% (presentazione di 6 minuti: 2.489.000 – 18.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 914.000 spettatori (9.6%) e 1.204.000 spettatori (11.7%). Melaverde raccoglie 2.197.000 con il 16.7%. Su Rai2 – dalle 10.58 alle 12.08 – la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 508.000 spettatori con il 4.9%. A seguire – dalle 12.20 alle 12.53.

“Linea Verde” il programma itinerante di Rai Uno che va in onda la domeniche alle 12.20 ha fatto visita al Gargano domenica 6 marzo registrando ascolti record.

Beppe Convertini in compagnia del simpaticissimo cuoco lucano Peppone Calabrese sono partiti da Termoli passando poi per Carpino, Chieuti e a Serracapriola, per poi spostarsi verso le lagune di Varano e Lesina. Proseguento il tour tra gli uliveti e le vacche podoliche di Rignano Garganico, terminando nell’agro di Foce Varano.