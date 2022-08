31 agosto 2022 Nave Vespucci omaggia Manfredonia. Il Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Credendino visita Marina del Gargano

In occasione del primo anniversario dell’inaugurazione dei due moli del Porto Turistico di Manfredonia “Marina del Gargano”, intitolati ai due storici navigatori Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci, su invito della direzione del Marina del Gargano e per sopperire alla mancata presenza durante la cerimonia dello scorso anno, Nave Vespucci ha confermato la presenza il giorno 31 Agosto a Manfredonia, per onorare “Marina del Gargano” e tutta la città di Manfredonia.

Inoltre in occasione della venuta di Nave Vespucci , Manfredonia avrà l’onore di accogliere il Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Enrico Credendino, che sarà accolto dalle più alte cariche cittadine civili e militari nella giornata del 31 Agosto per poi far visita prima alla nostra città e successivamente al porto turistico Marina del Gargano, per poi recarsi su Nave Vespucci. La direzione del Marina ringrazia in modo particolare il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’Ammiraglio di Squadra M. Bisceglia, illustre esponente sipontino, per il loro grande impulso alla realizzazione di tale evento e tutto lo staff della Capitaneria di Porto di Manfredonia con il Comandante A. Cilento.

La Nave Vespucci a Manfredonia: ecco come accedervi il 31 Agosto