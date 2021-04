3 premi per Antonio Del Nobile, Vincenzo Totaro e Antonio Universi in “La casa del padre” al Madras Independent Film Festival 2021 di Chennai in India

Ancora belle soddisfazioni per il film “La Casa del Padre” in giro per il mondo!

Questa volta il riconoscimento arriva da Chennai, in India, al Madras Independent Film Festival 2021 dove la pellicola si aggiudica tre premi:

Best Director – Vincenzo Totaro

Best Cinematography – Antonio Universi

Best Actor – Antonio Del Nobile

Felicissimi per questo nuovo traguardo!

Trama: Dopo circa vent’anni Antonio torna nella casa in cui ha trascorso la sua infanzia: i genitori non ci sono più, e le stanze sono rimaste come congelate, ferme nel tempo che fu. Suo fratello vorrebbe venderla il prima possibile, e approfitta della presenza di Antonio per permettere ad Angela, una potenziale cliente, di vedere la casa. La donna arriva pochi istanti prima che si scateni un tremendo temporale…

Cast: Manuela Boccanera, Antonio Del Nobile, Adriano Santoro, Rosanna Trotta

Regia: Vincenzo Totaro

Guarda il Trailer: