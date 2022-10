3 consigli su come fare un buon risotto

3 consigli su come fare un buon risotto: la ricetta di robertina.in_cucina.2022.

Vediamo insieme come prepararlo.

risotto alla zucca

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Riso

Acqua

Carota

sedano

finocchio

cipolla

Burro

Formaggio

Vino

PROCEDIMENTO

Il brodo va fatto con carota, sedano, finocchio e cipolla, bisogna farlo cuocere per circa mezz’ora , va assolutamente aggiunto poco alla volta, man mano che viene assorbito dalla preparazione.

La prima fase per la preparazione di ogni risotto è la tostatura, un passaggio fondamentale che permette al chicco di mantenere la sua consistenza e compattezza, e non dare quell’effetto di riso bollito. Bisogna farlo saltare nella casseruola per qualche minuto finché non diventa bianco.

Subito dopo bisogna sfumare il riso, ciò significa aggiungere del vino, l’alcool bilancerà con la sua acidità il sapore del risotto, inoltre brucerà eventuali grassi dando vita a un risotto cremoso.

N.B.: il vino deve essere tassativamente freddo.

Il risotto all’onda è un risotto né troppo asciutto, né troppo brodoso, ma denso e cremoso al punto giusto. La mantecatura a base di burro e formaggio, generalmente parmigiano reggiano o grana padano.

Un segreto è utilizzare burro e formaggio freddissimi di frigo (o addirittura del burro che è stato tenuto in freezer per qualche ora). Lo shock termico, infatti, aiuterà a far venir fuori la consistenza vellutata tipica del risotto all’onda.

La mantecatura va fatta tassativamente a fuoco spento e senza mescolare, ma “spingendo” avanti e indietro la pentola impugnata saldamente dal manico.

Bisogna cercare di far ripiegare il riso su sé stesso, creando le onde per far incorporare burro e formaggio.

Hai realizzato questa ricetta?

Tagga @ilsipontino e @todofood.it su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood

Hai realizzato questa ricetta?

Like us on Facebook