La situazione attuale ha messo in difficoltà diverse aziende e tanti lavoratori italiani per via delle circostanze negative create dalla pandemia e dai diversi periodi di lockdown. In realtà, pare che il contesto stia tornando alla normalità in modo graduale anche per merito della campagna di vaccinazione in Italia, che contribuisce al progressivo miglioramento della situazione. Il mercato del lavoro, dunque sta risollevando la testa, e non esiste momento migliore di questo per iniziare a prepararsi per affrontarlo nuovamente. Ecco perché oggi vi proponiamo 3 consigli per farsi notare nella ricerca di un lavoro.

Creare il curriculum

Uno dei primi aspetti da curare è proprio il CV, dato che quest’ultimo impatta moltissimo sulle chance di assunzione, al punto da rappresentare un vero e proprio biglietto da visita. Bisogna dunque tenere a mente alcuni fattori fondamentali come la chiarezza espositiva, la sintesi delle informazioni più importanti, e ovviamente la personalizzazione del template. Per capire come fare un curriculum, si può far riferimento ad alcune piattaforme specializzate nella realizzazione di curricula, che aiuteranno a redigerlo secondo i giusti parametri e seguendo le linee guida principali esposte dagli esperti del settore. Nello specifico, è bene inserire prima le informazioni più importanti, ed evitare sempre le bugie.

Sfruttare al meglio i canali social

Oggi il lavoro lo si cerca spesso in rete, attraverso i social network, che da questo punto di vista possono offrire davvero tanto. Si tratta infatti di un canale ricco di proposte e di annunci, anche se si consiglia di preferire LinkedIn, per via della sua natura professionale. Ad ogni modo, anche su Facebook è possibile reperire diversi gruppi ottimi per trovare lavoro, offrendo le proprie competenze in moltissimi ambiti diversi. Chiaro però è che conviene sempre informarsi e capire chi si ha di fronte, per evitare truffe, soprattutto se si parla dei lavori digitali in remoto (come il copywriting e lo sviluppo di siti web). Infine, un altro canale utile è quello legato ai forum di settore.

Come comportarsi ad un colloquio

Ci sono una serie di linee guida da rispettare durante un colloquio. Per prima cosa è sempre necessario arrivare puntuali, e questo discorso vale anche per i colloqui telematici, dunque in videoconferenza. Spesso, infatti, si sottovaluta questo punto e si collezionano delle pessime figure. In secondo luogo, serve fare molta attenzione allo stile e all’abbigliamento da scegliere in chiave formale, ma senza per questo esagerare con l’eleganza. Si consiglia poi di studiare prima l’azienda, così da dimostrare durante il colloquio un sincero interesse nei confronti dell’impresa. Infine, meglio evitare le battute e l’ironia: potrebbero essere utili, ma sono anche molto rischiose soprattutto quando sono frutto del nervosismo.

In conclusione, la ricerca di un lavoro prevede il completamento di vari step, tutti ugualmente importanti. Dal curriculum vitae fino ad arrivare al colloquio, bisogna prepararsi facendo sempre affidamento agli esperti e non lasciare nulla al caso.