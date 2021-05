26ª Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore e Maggio dei libri. “Premio (ri)leggiamo i classici”. I video “Sonetti, cantare Shakespeare” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

Il Comune di Manfredonia, nell’ottica di sensibilizzare alla lettura, nonché incoraggiarne l’analisi e la scrittura critica, in occasione della 26ª Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore e del Maggio dei libri, bandisce il “Premio (ri)leggiamo i classici”.

Sono stati selezionati cinque grandi Classici della letteratura mondiale, opere che raccontano il proprio tempo, la condizione umana e le sue debolezze e che pur riescono “a parlare” agli uomini e alle donne di ogni tempo.

I Classici, infatti, come sostiene Calvino, sono “quei libri che costituiscono una ricchezza per chi li ha letti e amati; ma costituiscono una ricchezza non minore per chi si riserba la fortuna di leggerli per la prima volta nelle condizioni migliori per gustarli”.

Inoltre, per la Giornata mondiale del libro, anche per valorizzare un importante lavoro teatrale prodotto dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, il 23 aprile verrà pubblicato sul sito dell’Ente un video tratto dallo spettacolo teatrale “Sonetti, cantare Shakespeare”.

Allegati

“Sonetti. Cantare Shakespeare” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

I video sono estratti dallo spettacolo teatrale “Sonetti. Cantare Shakespeare” della Compagnia Bottega degli Apocrifi.

Il primo video presenta il Sonetto 8 di William Shakespeare.

Il secondo video presenta i Sonetti 109 e 110.

Il terzo video conclude con l’Ouverture de Le Nozze di Figaro, K. 492 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Sonetto 41 di William Shakespeare.

Lo spettacolo è stato rappresentato dal vivo il 22 e il 23 Gennaio 2020 al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia.

Per info: www.bottegadegliapocrifi.it