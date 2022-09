Manifestazione organizzata in collaborazione con l’Università di Foggia, Laboratorio delle idee e Lega Navale “26 SETTEMBRE 1976: 46 ANNI DI QUESTIONI ANCORA APERTE – COME È PROFONDO IL MARE”, che si terrà dal 26 al 29 Settembre 2022 presso la Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare 6 per commemorare il 26 Settembre 1976, nel XLVI anniversario dello scoppio della colonna di decarbonatazione dell’area dell’industria Enichem che riversò sulla zona di Manfredonia dalle 20 alle 40 tonnellate di arsenico.

Nello specifico, il giorno 26 Settembre alle 17:00 si terrà il convegno “Senso femminile plurale della Cura – le lotte delle donne di Manfredonia e del Mato Grosso del Sud (Brasile): esperienze a confronto”, con una preliminare presentazione dell’evento, mentre fino al 29 Settembre dalle 18:00 alle 21:00 sarà fruibile la mostra di arte e poesia “Come è profondo il mare”, con l’intento di porre l’attenzione sulla valorizzazione e sulla tutela del mare, per denunciarne l’inquinamento, fare chiarezza sulla bonifica e indicare le cure necessarie.

Profssa Rosa Porcu

(Presidentessa del Coordinamento)