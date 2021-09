26 settembre 1976 – 26 settembre 2021: Manfredonia, 45 anni di questioni ancora aperte

Il 26 settembre 1976: sono 45 anni dallo scoppio dell’Enichem a Manfredonia.

Il Coordinamento Salute e Ambiente di Manfredonia organizza una due giorni di incontri e dibattiti, il 25 e 26 settembre 2021, per ricordare l’anniversario, ma anche e per riflettere e fare il punto soprattutto sulla bonifica e sul futuro sviluppo di Manfredonia e del Gargano.

Ora sappiamo che l’industrializzazione selvaggia e non in linea con le peculiarità del

territorio, ieri come oggi, non porta, a lungo termine, benefici economici e compromette la salute della popolazione. La bonifica del sito SIN rappresenta il presupposto fondamentale da pretendere per pensare al futuro di quell’area. Nel pomeriggio di sabato 25 settembre si terrà presso l’Infopoint di Piazzetta Mercato una tavola rotonda con esperti e addetti ai lavori, cui seguirà dibattito, per analizzare lo stato della bonifica e le prospettive future di sviluppo di quell’area. La mattina di domenica 26 settembre, nel ricordo del disastro, alle 9:40, ora precisa in cui 45 anni fa avvenne lo scoppio, su invito dell’Arcivescovo, suoneranno le campane di tutte le chiese di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, incontro pubblico, sempre presso l’infopoint, con i candidati e le candidate sindaco alle prossime elezioni comunali del 7 novembre, per sollecitare le forze politiche all’impegno sulla salute e la salvaguardia dell’ambiente. Seguirà la proiezione del docufilm di Massimiliano Mazzotta: “Manfredonia-la catastrofe continuata”.

Durante le serate sarà possibile dare un contributo economico volontario, che servirà per sostenere le spese per la realizzazione dell’evento in quanto il Coordinamento non beneficia di alcun finanziamento. Le entrate e le uscite saranno rendicontate in forma anonima.



Il Coordinamento Salute e Ambiente Manfredonia