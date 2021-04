25 aprile, Nicola Gatta: “Solo un disguido”

Dopo aver appreso, dalle pagine di alcuni quotidiani, di un mio presunto diniego formale alla richiesta avanzata dal Presidente del Comitato provinciale dell’Anpi Capitanata, ho subito richiesto al mio ufficio di Presidenza di effettuare una verifica dalla quale è emerso che, a causa di un disguido, tale nota non è stata riscontrata per mero errore.

Non vi è stata, dunque, nessuna faziosità e volontà politica a negare tale iniziativa, per la quale occorre soltanto sottostare alle restrizioni imposte dalla situazione pandemica. Domani mattina i rappresentanti dell’Anpi Capitanata saranno a Palazzo Dogana per deporre la corona di fiori, così come richiesto.

Dispiace constatare che tale disguido è stato subito utilizzato per strumentalizzazioni politiche con il solo scopo di attaccare la mia immagine, facendo trapelare un messaggio totalmente lontano dalla realtà. Del resto con l’Anpi l’inconveniente è stato chiarito.