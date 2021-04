25 Aprile 2021 Festa della Liberazione. Il messaggio della Commissione Straordinaria

Il 25 Aprile costituisce un forte caposaldo della Storia della Repubblica; il suo valore storico e morale rappresenta elemento costitutivo della nostra comunità nazionale, a cui anche l’intera Città di Manfredonia si deve stringere.

Oggi celebriamo il coraggio del popolo italiano, il coraggio di chi ha dato il cuore, l’anima e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà, della fratellanza.

Questo è lo spirito che il 25 aprile ci deve trasmettere. L’esempio di un’Italia che sulla libertà ha costruito la sua storia democratica. Un esempio che, in questo difficile momento, deve darci forza e speranza.

In questo giorno richiamiamo con determinazione gli importanti valori della memoria, della lotta di Liberazione, di quei coraggiosi che vi presero parte rischiando per la libertà di tutti e vogliamo ribadire con forza l’importanza di ritrovarci uniti intorno al tricolore in nome della libertà e giustizia.

Il popolo italiano pur in condizione di grande sofferenza, con tenacia, con spirito di sacrificio e senso di appartenenza, unito intorno ai grandi valori morali e civili ha saputo costruire il futuro che ci ha condotto ai nostri giorni, superando ostacoli che apparivano insormontabili.

La stessa forza d’animo ci deve accompagnare oggi per combattere e vincere le attuali avversità, e a questa impresa siamo chiamati tutti, pur costretti a celebrare questa giornata distanti solo fisicamente, ma sinceramente uniti nell’animo.

Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra vicinanza ai familiari delle persone decedute per la pandemia, con l’auspicio che si possa chiudere quanto prima questa drammatica parentesi storica.

Buona Festa della Liberazione.

Manfredonia, 25 aprile 2021

La Commissione Straordinaria

(Piscitelli – Crea – Soloperto)