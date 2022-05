25 anni di CRI, serie di eventi a Manfredonia

Più di venticinque anni insieme. Cinque lustri trascorsi al fianco della popolazione nel vasto territorio non solo di Manfredonia, ma anche di Mattinata, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Isole Tremiti, Vieste, e Zapponeta, con l’obiettivo primario di estendere, quanto più possibile, i Principi ed i Valori della Croce Rossa ed il suo raggio di azione, di soccorso, di tutela dei più vulnerabili, sempre con lo stesso impegno, ieri come oggi.

“Ora, in questo momento di speranza per una ripresa della normalità per l’Italia intera – ha commentato Andrea Nobile, Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Manfredonia – sentiamo il bisogno di festeggiare con tutta la cittadinanza questa importante ricorrenza ed abbiamo deciso di farlo ripercorrendo la storia, maestra delle nuove generazioni e fonte di insegnamento e di esempio. Il nostro Comitato fu fondato nel lontano 1996 ed è con immenso piacere che desideriamo ripercorrere, insieme alla comunità, questi anni passati insieme e tracciare le linee per il futuro. Una ricorrenza che per via dell’emergenza sanitaria non abbiamo potuto celebrare degnamente qualche mese fa e che riproponiamo adesso, a ridosso dell’8 maggio, una data fondamentale per la storia della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.”.

Numerosi gli appuntamenti e gli eventi che nell’arco di tre giorni ricorderanno quanto è stato realizzato in questi anni dal Comitato Croce Rossa Italiana di Manfredonia.

PROGRAMMA

VENERDÌ 6 MAGGIO 2022

Alla mattina inaugurazione della Mostra fotografica storica dal significativo titolo “Memorie e storie di donne e uomini della Croce Rossa”. La mostra è allestita presso il Chiostro di Palazzo San Domenico (sede del Comune) e sarà visitabile fino alle ore 13.00 di domenica 8 maggio.

Orari per le visite: dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20



SABATO 7 MAGGIO 2022

Mattina – Mostra fotografica Chiostro Palazzo San Domenico, dalle ore 9 alle ore 13.

Pomeriggio – Appuntamento alle ore 17.30 all’Auditorium “C. Serricchio” di Palazzo dei Celestini per il Convegno Celebrativo “Venticinque anni insieme”. Nell’ambito della manifestazione sarà siglato il Protocollo d’Intesa fra il Comitato Territoriale di Manfredonia della Croce Rossa Italiana e il Comune di Manfredonia. È attesa la partecipazione della Console della Repubblica Bolivariana del Venezuela

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA

Per celebrare l’importante ricorrenza mondiale, la bandiera di Croce Rossa è esposta fuori da Palazzo San Domenico (sede del Comune di Manfredonia).

Mattina – Mostra fotografica Chiostro Palazzo San Domenico, dalle ore 10 alle ore 13.

Mattina e Pomeriggio – In occasione dell’anniversario della nascita di Henry Dunant, la Croce Rossa Italiana sarà in Piazza del Popolo con una serie di attività di divulgazione e di informazione sulle principali attività di Croce Rossa. Immancabili i momenti di svago per i più piccini.

