Il crollo dello stabile di viale Giotto 120 si verificò a Foggia nelle prime ore del mattino dell’11 novembre 1999. Lo stabile consisteva in un complesso di 26 appartamenti, costruito poco meno di 30 anni prima.

Nell’edificio vivevano 71 persone; le vittime furono 67: per questo motivo il crollo di viale Giotto risulta come il più grave cedimento strutturale mai avvenuto in Italia.