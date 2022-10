2° Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico – TSM

Giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 10.00 presso la Struttura di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare Universitaria del “Policlinico Foggia”, in occasione della seconda Giornata Nazionale di sensibilizzazione al Tumore al Seno Metastatico – TSM, l’Associazione Agata, in collaborazione con Europa Donna Italia, la Biblioteca di Foggia ‘La Magna Capitana’, l’Associazione Presidio del Libro di Foggia – RivoltaPagina, il gruppo di lettura @Gli Spaginati e “sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura “, incontrerà il Linguista Prof. Massimo Arcangeli nell’ambito del progetto “Tempo di lettura, Tempo di Cura”, dedicato all’importanza delle “parole che curano”.

La cultura è uno spazio di guarigione. Leggere un libro, andare ad un concerto o visitare un museo non sono solo modi per evadere, ma anche per ricostruirsi emotivamente.

Per questo motivo l’Associazione Agata, da sempre attenta alla promozione e al sostegno di progetti che possano favorire “l’umanizzazione” delle cure, ha deciso di donare in questi luoghi di attesa alcune librerie e una selezione di libri scelti tra raccolte di poesie, racconti brevi e storie che accompagneranno le Donne durante i loro percorsi terapeutici.