1milione di euro per la messa in sicurezza della spiaggia di Baia delle Zagare

1 milione di euro la messa in sicurezza della falesia della spiaggia a sud e a nord di Baia delle Zagare e Baia Mergoli, uno dei tratti più identitari della costa del Gargano e di tutta la Puglia, e la messa in sicurezza del tratto di costa a Punta Grugno per 300 mila euro.

Questi importantissimi investimenti fanno parte di un pacchetto di 29 milioni di euro contro il rischio idrogeologico in Puglia.