“1943-2021: per non dimenticare”, l’Università di Foggia e il Rotary Club insieme per ricordare la tragedia dei bombardamenti che distrussero la città

Università di Foggia e Rotary Club Foggia insieme per ricordare la tragedia dei bombardamenti sulla città di Foggia. “1943-2021: PER NON DIMENTICARE”, è il titolo del convegno dedicato ai tragici eventi che segnarono quella lontana estate in cui la città fu quasi rasa al suolo dalle incursioni aeree degli alleati.

L’evento si terrà giovedì 22 luglio alle ore 18,00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici (in Via Arpi, 176).

Dopo l’Onore alle bandiere, il programma prevede i saluti e l’introduzione da parte del Presidente del Rotary Club Foggia On. Paolo Agostinacchio, quindi seguirà una relazione del Prof. Saverio Russo (Ordinario di Storia Moderna UniFg) dal titolo “Foggia: quei giorni del ’43”, ed infine le conclusioni da parte dell’Avv. Giulio Treggiari, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia-Basilicata.

I lavori pomeridiani saranno preceduti da toccanti momenti anche nella mattinata: alle ore 11,00 in piazza Italia e successivamente in piazzale Vittorio Veneto con la deposizione di una corona ai Caduti in guerra.