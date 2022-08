1,9 milioni di euro per due Istituti scolastici di Manfredonia

1,9 milioni di euro per due Istituti scolastici di Manfredonia senza costi per le casse comunali. E’ il risultato di due finanziamenti “recuperati” dall’Amministrazione comunale del Sindaco Rotice rispetto a due bandi della Regione Puglia e del Ministero dell’Istruzione che interesseranno importanti interventi strutturali degli Istituti Comprensivi “Madre Teresa di Calcutta – Ungaretti” e “Croce – Mozzillo”.

Il primo finanziamento, pari a € 1.487.816,60 (ottenuto nell’ambito del Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica – POR Puglia 2014 – 2020 – Asse X – “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” – Azione 10. , riguarda la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Madre Teresa di Calcutta” in via Dante. Gli interventi consistono nell’adeguamento impiantistico (elettrico, igienico sanitario e antincendio) sia dell’edificio scolastico che della palestra. Inoltre ci saranno anche interventi di manutenzione straordinaria interni ed esterni all’edificio e alla palestra con la sistemazione del piccolo anfiteatro interno. Gli interventi consentiranno di raggiungere l’agibilità dell’edificio.

Per questo finanziamento è stato importante anche il lavoro svolto da Antonella Lauriola (Assessore alla Programmazione Finanziaria), che nell’ottica di reperimento di forme finanziamento per l’Ente, si è interfacciata con la Regione Puglia che gestisce la linea di finanziamento per sbloccare l’avvio della progettazione e dell’assegnazione delle relative somme.

L’altro finanziamento (rientrante nell’ambito PNRR),pari a € 350.000,00, riguarda interventi di manutenzione straordinaria della Palestra dell’Istituto “Croce” e nello specifico, gli spazi interni ed esterni all’edificio comprensivo degli spogliatoi ed adeguamento impiantistico (elettrico e antincendio). Altresì, è previsto il rifacimento completo di tutti gli impianti degli spogliatoi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti, la sostituzione delle porte interne, nonché la fornitura ed allestimento delle attrezzature ginniche-sportive per rendere funzionale la palestra.

Il progetto, curato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dall’Assessore Angelo Salvemini, è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico per “l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento” indetto a giugno 2021 dal Ministero dell’Istruzione.