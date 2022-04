19 aprile 2022: la ASL Foggia intitola a Nicole Selvaggio la Postazione 118 di Cerignola

Il prossimo 19 aprile 2022, alle ore 10,00 presso il Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola si terrà la cerimonia di intitolazione della Postazione di Emergenza Territoriale 118 a Nicoletta Selvaggio, l’infermiera di 24 anni che lo scorso 6 gennaio ha perso la vita in un incidente stradale mentre si recava a lavoro.

Alla cerimonia saranno presenti il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla e le autorità.

Nicole, come si faceva chiamare, era una giovane piena di entusiasmo e una grande professionista che la ASL Foggia e il Direttore Generale Vito Piazzolla hanno voluto omaggiare intitolando alla sua memoria la Postazione 118 dove lavorava da circa tre anni.

A seguire, alle ore 11,00, a Zapponeta, alla presenza del Direttore Generale Piazzolla e delle autorità, sarà inaugurata, in via Papa Giovanni XXIII, la nuova struttura sanitaria polifunzionale, realizzata dalla ASL su un terreno ceduto in comodato d’uso dall’amministrazione comunale.

Per la realizzazione della nuova sede sono stati stanziati 1.700.000 euro di fondi europei nell’ambito del P.O.R. (Programma Operativo Regionale) 2014-2020.

I locali, di circa 450 metri quadri, ospitano gli ambulatori, lo Sportello Accoglienza, una sala d’attesa, la Postazione di emergenza Territoriale 118, il servizio di Continuità Assistenziale. Tutti servizi in precedenza dislocati in locali in fitto.