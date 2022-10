150° anniversario della fondazione dell’Istituto Tecnico “Saverio Altamura” di Foggia

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’ I.T.T. “Altamura-da Vinci”, venerdì 28 ottobre 2022, alle ore 9.00 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia, in via Protano 7, si terrà il Convegno “La tradizione si fa innovazione: 150 anni di storia”.



Seguirà alle 17 un concerto dell’ensamble di fiati “Note a Sud”, diretto dal M° Marco Destino, presso l’Aula Magna “Valeria Spada”, in via R. Caggese 1.