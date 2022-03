15 marzo Giornata Nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione

In data 19 giugno 2018, è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio la Giornata del Fiocchetto Lilla.

Oggi 15 marzo dunque è stata riconosciuta ed ufficializzata la giornata nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione.

Citando la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 140 del 19.06.2018 si legge:

“È indetta la Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare per il giorno 15 marzo di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l’attenzione e l’informazione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, nell’ambito elle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.”

La Giornata Nazione del Fiocchetto Lilla è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione di Pieve Ligure “Mi Nutro di Vita”.

L’iniziativa è partita da un padre, Stefano Tavilla. Quest’ultimo perse sua figlia a 17 anni, a causa della bulimia, il 15 marzo.

Questa ricorrenza cerca di sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A), tra questi rientrano Anoressia, Bulimia, Binge Eating, Obesità, EDNOS ed altri.

È importante non sottovalutare qualsiasi tipo di malattia. In Italia sono oltre 3 milioni le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare.

Onlus come Never Give Up hanno lanciato progetti ed eventi online che forniscono informazioni utili per riconoscere il problema e agire nel miglior modo possibile. Il primo appuntamento è il Never Give Up talk. Quest’ultimo è disponibile online e si svolgerà il 17 marzo alle 17.30.