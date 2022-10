13,5 milioni di finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione comunale. Salvemini: “Risultati conseguiti in tempi brevi”

13,5 milioni di euro. A tanto ammontano i finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione comunale di Manfredonia nell’ambito dei Lavori Pubblici in meno di un anno dal suo insediamento. Partecipazioni a bandi nazionali con valide progettazioni e non assegnazioni “per grazia ricevuta”.

Tutti a costo zero per i cittadini di Manfredonia, ovvero senza l’accensione di ulteriori mutui che hanno ingessato per decenni il Bilancio comunale. In queste progettualità rientrano gli Asili Nido del CA5 e di Parco Pellegrino, la palestra polivalente CA9, recupero campo sportivo Via Orto Sdanga, il piano regionale “Strada x Strada”, due interventi per l’Istituto scolastico “Croce” (di cui uno per la riapertura della palestra), il recupero di “Ripa di Sasso”, l’abbattimento e ricostruzione dell’ex Istituto Nautico. Progettualità a cui vanno ad aggiungersene tante altre in itinere, come ad esempio, i recuperi strutturali e funzionali del campo sportivo “Scaloria” ed il Palazzetto abbandonato.

Detto ciò, ritengo fuoriluogo un comunicato stampa a firma di una lista civica dell’opposizione , che tenta di attribuirsi ingannevolmente inutili meriti , perdipiù su un bando sul quale da tempo l’Assessorato era al lavoro per elaborare la proposta progettuale.

Pertanto invito tali soggetti ad evitare prossime pubblicazioni di tali notizie perché proprio nulla hanno a che fare con le valide progettualità e gli importanti risultati conseguiti da questa Amministrazione comunale in tempi così brevi.

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Avv. Angelo Salvemini