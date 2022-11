12 scosse in una settimana al largo di Margherita di Savoia, insolita sequenza sismica

Sono ben dodici gli eventi sismici con magnitudo superiore ai 2 gradi della scala Richter registrati nell’ultima settimana al largo delle coste di Margherita di Savoia, a una distanza di circa 60 km dall’abitato.

Un fenomeno inconsueto, anche secondo quanto fatto sapere dagli specialisti. La scossa più forte si è verificata martedì 1° novembre alle ore 17:35, per una magnitudo di 2.8 gradi ma non è stata avvertita – come del resto le altre – nei centri urbani. I sismologi sono allo studio delle possibili correlazioni con i cambiamenti climatici e l’eccezionale prolungarsi di giornate con temperature notevolmente superiori alla media del periodo.