12 personaggi in cerca di scuole. Arriva da Foggia l’idea per far innamorare gli studenti della Puglia

Con visite guidate e laboratori in presenza e online, gli studenti vestiranno i panni di personaggi che hanno fatto la storia della Provincia di Foggia.

Imparare può essere divertente, soprattutto se si rivive la storia attraverso gli occhi di 12 personaggi famosi della Provincia di Foggia con visite guidate e laboratori su misura.

Questo è l’obiettivo di Trawellit4Schools, il catalogo di visite e laboratori virtuali e in presenza pubblicato dalla startup innovativa Trawellit srl e già consultabile al link: https://trawellit.it/wp-content/uploads/2021/10/Catalogo-Scuole-Trawellit_a.s.2021-22.pdf

In collaborazione con guide turistiche abilitate ed educatori qualificati ogni studente potrà rivivere un periodo storico mettendosi “nei panni” di vari protagonisti che hanno amato e vissuto nella Provincia di Foggia come: Federico II, Marco Vecilio Campo (fautore dell’anfiteatro di Lucera), il Principe Raimondo di Sangro (mecenate della famosa Cappella San Severo di Napoli), il brigante Giuseppe Schiavone, lo scrittore Norman Douglas che raccontò il sud italia nei primi del ‘900, l’archeologo John Bradford (scopritore del sito neolitico di Passo di Corvo) e tanti altri.

Sulle gambe di questi personaggi, gli studenti dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori, potranno viaggiare in Capitanata e per agevolare il ruolo dei docenti, Trawellit ha ideato anche dei moduli di valutazione appositi da somministrare agli stessi studenti al termine delle attività.

Per i docenti, inoltre, sono state programmate attività per svolgere le ore di PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL), obbligatorie per il triennio delle scuole secondarie di II grado e percorsi di Educazione Civica personalizzabili.

Trawellit progetta e realizza esperienze per i PON FSE e per l’Azione PON-POC “Piano Scuola Estate” per tutte le scuole.

La startup foggiana, vincitrice del finanziamento PIN – Pugliesi Innovativi della Regione Puglia e del bando Bravo Innovation Hub +Turismo +Cultura di Invitalia, specializzata nella promozione dei beni culturali attraverso la tecnologia, mira a far conoscere il patrimonio artistico e naturalistico di Capitanata in modo da rendere le nuove generazioni consapevoli della ricchezza che le circonda.