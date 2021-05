12 maggio 2021 Giornata Internazionale dell’infermiere: gli eventi di Rete Smash

L’emittente radiofonica Rete Smash di Manfredonia, celebrerà anche quest’anno la Giornata Internazionale dell’Infermiere con due eventi speciali con l’intento di ringraziare gli infermieri che con umanità, pazienza e dedizione proteggono le nostre vite, trovando la forza di starci vicini anche nei momenti più difficili. La data fu scelta nel 1974 per ricordare l’anniversario della nascita di Florence Nightingale, la quale è considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica.

Un suo celebre aforisma era: “L’assistenza infermieristica è un’arte; e se deve essere realizzata come un’arte, richiede una devozione totale e una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore; con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo umano il tempio dello spirito di Dio. È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle”.

La pandemia ha “fermato” le presenze fisiche anche negli studi dell’emittente, limitando l’ingresso agli ospiti, ma per onorare la ricorrenza del 12 maggio, la redazione ha organizzato una puntata speciale di Vox Populi, trasmissione condotta da Stefania Troiano e diretta da Jacopo Totaro, con numerosi infermieri online che racconteranno la loro testimonianza professionale e daranno agli ascoltatori tanti consigli di utili. La webinar, patrocinata dall’OPI Foggia, Ordine delle professioni infermieristiche, sarà trasmessa in diretta streaming video sulla pagina Facebook ufficiale “Rete Smash” e sulle frequenze radio 97,60, mercoledì 12 maggio alle ore 19.00.

L’altra iniziativa “Illuminiamoci di azzurro”, promossa dall’emittente Rete Smash con il supporto della Pro Loco di Manfredonia, sarà quella di illuminare di azzurro l’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, la Chiesa San Giuseppe e la Chiesa Sacra Famiglia , un segnale di vicinanza e di sostegno a tutti gli infermieri che hanno avuto e hanno un ruolo chiave nella gestione dell’ emergenza da Covid 19 sia dal punto di vista della dedizione che della elevata professionalità messa a disposizione dei pazienti. E vorrà essere soprattutto un gesto di rispetto e di immensa gratitudine verso tutti gli angeli della categoria deceduti per Covid (almeno 3.000 nel mondo) che hanno vissuto la loro professione come una missione d’amore.

Con queste parole di Papa Francesco, vi invitiamo a seguire con interesse gli eventi in programma e a condividere sui social un pensiero o una frase dedicata agli infermieri. “Di fronte a tanta oblatività – dice il Papa- l’intera società è stimolata a testimoniare sempre più l’amore al prossimo e la cura degli altri, specialmente i più deboli. La dedizione di quanti, anche in questi giorni, sono impegnati negli ospedali e nelle strutture sanitarie è un ‘vaccino’ contro l’individualismo e l’egocentrismo e dimostra il desiderio più autentico che abita il cuore dell’uomo: farsi accanto a coloro che hanno più e bisogno e spendersi per loro”.

Si ringrazia la Proloco di Manfredonia nella persona del presidente Francesco Schiavone per aver sostenuto l’evento “Illuminiamoci di azzurro”; l’ASL di Foggia, l’ingegnere Rita Acquaviva, il direttore sanitario del presidio Ospedaliero di Manfredonia dott. Ciavarella, il responsabile area tecnica Stefano Troiso, i parroci Don Biagio, Don Giuseppe e Don Salvatore per la loro preziosa disponibilità.

A tutti gli infermieri del mondo vogliamo semplicemente dire “GRAZIE!”.

