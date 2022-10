112 milioni di euro per collegare l’aereoporto del Salento alla ferrovia, ok dalla regione al maxi piano

È giunto l’ok definitivo della Regione Puglia al maxi piano da 112 milioni di euro per collegare l’aeroporto di Brindisi alla linea ferroviaria in direzione di Lecce, Taranto e Bari.

Il progetto comprende la realizzazione di un nuovo collegamento con la linea ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza entro il 2026, per un investimento complessivo di circa 112 milioni di euro, di cui 52 milioni del fondo PNRR e 60 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Nel dettaglio, il progetto prevede un binario di 6,2 chilometri per connettere la linea ferroviaria Bari-Lecce con la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, un tratto di collegamento di circa 770 metri a binario singolo per l’innesto lato Bari, un binario singolo di poco inferiore a 1,1 chilometri per mettere in collegamento la linea Bari-Lecce con quella Brindisi-Taranto.

Oltre alla stazione ferroviaria Aeroporto di Brindisi, per collegare l’infrastruttura saranno costruiti un viadotto ferroviario sulla statale 379, due cavalcaferrovia (uno sulla statale 16 e l’altro sulla strada comunale 76) ed un sottovia sulla provinciale 42. Questo consentirà, a lavori ultimati, di raggiungere facilmente l’Aeroporto del Salento in treno da ogni direzione, sanando una condizione di isolamento che penalizza pesantemente viaggiatori e turisti.