Progetto Brand Identity

Questo progetto nasce per far capire alle persone quanto sia importante avere un’immagine

ben solida online, soprattutto per un’impresa: che si abbia un bar, un negozio di

abbigliamento, un’agenzia viaggi, che si sia parrucchieri, i nuovi canali digitali sono di

fondamentale importanza nel 2021, soprattutto nel territorio locale in cui viviamo, ovvero la

provincia di Foggia. Molti, ancora oggi, diffidano del digitale che ormai è un’arma potente

all’interno di un mercato sempre più competitivo.



Ho realizzato un book fotografico a cinque ragazzi: ognuno di loro si occupa di un settore

diverso ed attua personal branding su se stess, facendo qualcosa che veramente li appassiona. Settore del beauty, Lucia Marrucchelli: realizza make-up veramente spettacolari. Settore del Fashion, Maria Pia Toziano.: sa come farvi innamorare di uno specifico capo di abbigliamento ed ha un profilo veramente organizzato. Settore delle “affiliazioni”, Ilaria Lombardi : ha un profilo fantastico e collabora con Amazon, ma accetta di buon grado collaborazioni con enti locali. Settore del Gaming, Chiara Greco. : è appunto una gamer, ha già un contratto di collaborazione ed è aspirante modella del suo settore; è una delle poche in provincia a dedicarsi a ciò e lo fa con molta passione. Francesca Sderlenga, ragazza lifestyle ed universitaria, disponibile come modella per qualsiasi book fotografico! Ma cos’è esattamente che fanno? Sanno fare Personal Branding: cosa significa? Brand identity: è un concetto di marketing che prevede che l’identità di un’azienda sia solida e chiara. Personal branding: significa promuovere un nome – che non è il nome dell’azienda – e ne consegue la creazione di un’immagine migliore per se stess.



“Cosa c’entra con la tua attività?”, mi chiederete. Beh, c’entra tanto. Curare questi aspetti è

importante. Affidarsi ai nuovi mezzi digitali ed alle persone competenti in questo ambito è di

vitale importanza, motivo per cui nascono figure professionali come quelle dei Marketer o dei

Social Media Manager.



E voi, cosa ne pensate?

Per vedere gli scatti fotografici e le riflessioni riguardanti questo progetto, vi lascio i nostri

profili Instagram.

@Donawski_ CREATRICE DEL PROGETTO – JUNIOR SOCIAL MEDIA MANAGER



@Lucyinbeauty_

@iam_mariapiatoziano

@Ilalombardi02

@Greekchiara

@Francesca_sderlenga_