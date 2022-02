100mila euro ad anno per potenziare la rete dei musei della provincia di Foggia e BAT, tra questi anche il museo di Manfredonia

“La Rete Museale Altapulia, costituita con la partecipazione di 48 musei della provincia di Foggia e della BAT e con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese – dichiara Di Bari – è di fronte ad una nuova sfida: costruire una proposta museale che metta in sinergia i Comuni con il sostegno della Regione Puglia. Il consiglio regionale nell’ultimo bilancio di previsione ha stanziato un contributo economico di 300 mila euro per gli anni 2022 -2023 -2024, 100.000 ad anno, per sostenere il sistema regionale delle reti biblio-museali, di musei e biblioteche a dimostrazione dell’importanza di queste infrastrutture culturali. In questi due anni di pandemia è cambiato il modo di proporsi dei musei e delle biblioteche di tutto il mondo. È importante lavorare sullo scambio di esperienze e su una nuova proposta che è nelle corde di tanti operatori della cultura. Il prossimo passo la costituzione dell’assemblea dei sindaci, che sarà l’interlocutore della Regione”.