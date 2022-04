100 milioni in Capitanata di cui 53 a Borgo Mezzanone per investimenti nei Ghetti

Alla provincia di Foggia sono stati indirizzati 100 dei 200 milioni di euro destinati ai Comuni italiani per smantellare i ghetti della vergogna. Ne ha dato notizia il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, intervenuto presso la Biblioteca Magna Capitana di Foggia, per discutere sui fondi del PNRR insieme alla CGIL.

Mi ha fatto piacere dirlo e sottolinearlo, stasera, all’incontro che la Cgil Foggia, il grande sindacato di Peppino Di Vittorio, ha organizzato alla Biblioteca di Foggia ‘La Magna Capitana’ per discutere di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nuovi fondi europei 2021-2027.È proprio dal #PNRR che vengono le risorse per superare gli insediamenti abusivi dei braccianti, attraverso il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo. Anche questa dinamica sociale ed economica, legata al lavoro della terra, è parte del radicale cambiamento di epoca immaginato dall’Unione Europea.

Per Borgo Mezzanone, nelle campagne tra Manfredonia e Foggia, dove si è consolidata negli anni la situazione più grande e scandalosa, sono stanziati ben 53 milioni 665.905,98 euro. A Carapelle 1 milione e 129.164,77 euro, a Carpino 4 milioni 583.295,30 euro, a Cerignola 8 milioni 845.732,54 euro, a Lesina 1 milione 887.494,29 euro, a Poggio Imperiale 3 milioni 734.550,43 euro, a San Marco in Lamis 1 milione 904.153,35 euro, a San Severo 27 milioni 832.952,99 euro.

Nel resto della Puglia sono stanziati 2 milioni 129.164,77 euro a Brindisi, 4 milioni 583.295,30 euro a Turi in provincia di Bari, 2 milioni 129.164,77 euro a Bisceglie e 1 milione 758.329,53 euro a San Ferdinando di Puglia nella BAT.Un investimento concreto chiamato a cambiare la qualità della vita delle persone, delle imprese e dei lavoratori agricoli, attraverso la realizzazione di alloggi, servizi sociali e per la mobilità, un nuovo rapporto con contesti rurali tornati a essere protagonisti attivi per ripensare a stili di vita diversi. Ma che avranno un riflesso anche nelle città che conoscono i sentimenti negativi del disagio, della diffidenza e della paura provocati da chi è costretto a vivere in pessime condizioni igieniche.

Una nuova dimostrazione dell’occasione storica che abbiamo di poter disporre di risorse economiche per affrontare problemi giganteschi. E tuttavia la prova della responsabilità nuova che abbiamo di fronte per dimostrare efficienza, rapidità e la capacità di trasformare quei luoghi della vergogna in spazi dove far crescere manodopera legale e di qualità. Non abbiamo un problema di risorse, ma di procedure di sistema che devono funzionare a ogni livello e di sinergie da far funzionare tra istituzioni e attori sociali.

La provincia di Foggia – in tutti i settori che sono coinvolti da uno storico volume di investimenti pubblici – deve assumere la consapevolezza di vivere una nuova stagione: una nuova stagione di ripresa, di rinascita, in cui si guarda agli obiettivi e si lavora insieme per migliorare la qualità della vita dei cittadini di questo territorio.