“1 minuto di bellezza” il contest dedicato al Sud e alla sua “bellezza”, partecipa e vinci 3mila euro

Il Contest “1 minuto di bellezza” è dedicato al Sud e alla sua “bellezza”, fatta di paesaggi, natura, storia, identità e relazioni sociali positive, raccontata solo parzialmente e spesso in modo stereotipato.

L’obiettivo non è, dunque, restituire immagini da cartolina, storie evocative o della cronaca. La sfida è quella di provocare una narrazione alternativa coinvolgendo direttamente chi vive questi territori e in particolare i giovani e i giovanissimi, gli operatori della comunicazione e i filmaker, attraverso il linguaggio video, la rete e i social, coniugando la “bellezza” di luoghi e culture con storie personali e di comunità.

Attraverso il contest vogliamo raccontare un Sud Italia in cui c’è una grande voglia di partecipazione; in cui la società civile vuole essere protagonista del proprio futuro; in c’è voglia di fare rete e collaborare per il bene comune. Un Sud che vive anche di contraddizioni: dove ci sono periferie e contesti sociali in cui, seppur tra molte difficoltà, si offrono opportunità ai ragazzi; territori in cui nascono imprese sociali create da giovani e donne; in cui i beni confiscati alle mafie sono riutilizzati dai cittadini; in cui si valorizzano i talenti; in cui si tutela l’ambiente e si va contro lo spreco e verso la sostenibilità; in cui i servizi socio-sanitari sono di qualità; in cui la cultura è viva e rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo umano e sociale.

COME FUNZIONA

La partecipazione è libera e avviene tramite questo sito.

Il contest prevede due distinte sezioni:

“Instagram” (#thereelsud), rivolta a giovani residenti nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia; che sono invitati a esprimere la propria creatività utilizzando il formato reel di instagram. “Cortometraggi”, rivolta ai videomaker professionisti (filmaker, visual artist, videofotografi, ecc) residenti nei territori delle regioni Basilicata Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, che potranno presentare “corti” della durata esatta di 60 secondi.

Per entrambe le sezioni a giudicare i lavori sarà una Giuria qualificata, composta da autorevoli esponenti del mondo della cultura e del terzo settore, della comunicazione visuale e dei social media.

Gli autori dei reel instagram più significativi potranno partecipare gratuitamente a un workshop online sulla regia cinematografica condotto e realizzato ad hoc dal maestro Mimmo Calopresti.

Per quanto riguarda i cortometraggi, invece, verranno selezionate fino a 4 opere, su cui i promotori potranno esercitare il diritto di opzione d’acquisto corrispondendo ai relativi autori un compenso fino a 3.000 euro per ciascun video selezionato. Il termine per partecipare è il 30 settembre.

Tutti i dettagli su come partecipare sono presenti nelle istruzioni relative alle due sezioni.