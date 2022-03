1 miliardo di euro di investimenti per cambiare il volto ai porti della Puglia, l’annuncio di Patroni Griffi all’expo di Dubai

“I porti sono infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un intero territorio, ma ovviamente subiscono il peso del progresso. Le navi diventano sempre più grandi, i carburanti cambiano, ci sono i mutamenti climatici, cambiano le merci, i mercati, e ci sono pressioni geopolitiche. Quindi devono cambiare anche i porti e noi abbiamo intercettato un quantitativo di risorse per sostenere economicamente questo cambiamento, come mai nella storia: un miliardo di euro per cambiare il volto di cinque porti” di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli”

Lo ha dichiarato Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, intervenendo al Regional Day dedicato alla Puglia al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

“Molte risorse sono legate chiaramente al Pnrr, altri sono fondi di sempre di derivazione comunitaria e molti fondi sono previsti dalla Regione, “I porti non saranno più quelli di una volta e contribuiranno al futuro della nostra regione”, ha concluso.