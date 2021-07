L’Arena Sport Center organizza il 1° Memorial “Pietro Sorano”.

Sabato 31 luglio 2021 il quadrangolare di Calcio a 11 in memoria e in onore di Pietro, aperto a chi lo ha conosciuto, amato ed apprezzato, per ricordarlo in una giornata interamente dedicata a lui e ai suoi amici.

Per info e contatti: Giovanni 346.9908887