La UISP di Manfredonia grazie alla preziosa collaborazione del Manfredonia Calcio e dell’emittente radiofonica Rete Smash, organizza per venerdì 23 luglio, alle ore 19.30, presso lo stadio Miramare, il 1° Memorial Jonathan Spano.

L’evento in programma sarà una grande festa di sport e di solidarietà, infatti tutte le donazioni e il ricavato della vendita dei biglietti, saranno destinati alla famiglia del giovane sipontino, strappato alla vita da un arresto cardiocircolatorio.

Jonathan era una persona speciale, marito e padre esemplare di una bimba di 3 anni e della piccina che nascerà a breve, amico sincero e generoso, grande appassionato di calcio, che rimarrà per sempre nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e che gli ha voluto bene. L’obiettivo della partita solidale è quello di offrire un contributo economico alla sua compagna Rossella e alle due piccine, per alleggerirle dal carico di spese e di debiti che dovranno affrontare soprattutto in questo periodo.

Per l’occasione scenderanno in campo le rappresentative delle vecchie e nuove glorie del Manfredonia Calcio e degli Over 35 per una entusiasmante gara sportiva.

Si ringrazia anticipatamente chi vorrà sostenere con un contributo economico la manifestazione sportiva. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria della UISP – tel. 380 764 6581.