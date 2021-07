“1° Memorial Jonathan Spano”. Sport e solidarietà grazie a Rete Smash, alla UISP ed al Manfredonia Calcio

Scatti dal “1° Memorial Jonathan Spano”. Sport e solidarietà, un connubio sempre vincente. #Rete #Smash è orgogliosa di aver preso parte alla macchina organizzativa dell’evento sportivo, con la UISP Manfredonia Comitato Territoriale e il Manfredonia Calcio 1932, il cui ricavato è stato devoluto a Rossella, compagna di Jonathan, e alla due piccine Evelyn e Francesca.Queste le parole di Rossella dopo la consegna dell’assegno simbolico consegnatole da Gianni Rotice, presidente del Manfredonia Calcio, Raffaele De Nittis, socio dirigente del Manfredonia Calcio, Orazio Falcone, presidente Uisp Comitato territoriale di Manfredonia, Antonietta D’Anzeris, vicepresidente Uisp Manfredonia e consigliera nazionale Uisp e del buono spesa donato dal gruppo degli Over 35.”Buona sera a tutti, Voglio spendere queste parole a nome di Jonathan… A lui avrebbe fatto piacere! Voglio dirvi grazie , grazie a Rete Smash, alla UISP, al Manfredonia Calcio, ai giocatori e a tutti coloro che hanno sostenuto questa manifestazione perché oggi avete portato in vita un ricordo, una voce, un profumo che erano quelle del mio Jonathan!Lui amava molto il calcio e nella sua ultime ore ha giocato la sua ultima partita con entusiasmo e poi ci ha lasciati . Mi piace ricordarlo così con lo stesso entusiasmo di quando laSera prima per la felicità non ha chiuso occhio per giocare a calcio. Lo so che la vita non sarà mai più la stessa senza di te Jonathan ma oggi voglio dire grazie perché grazie ad ognuno di voi non ho perso mai la speranza di andare avanti.Mi avete dato sostegno e un motivo per cui valeva la pena di vivere per le nostre bambine !Ognuno di voi mi ha teso la Mano quando ne avevo più bisogno e ciascuno di voi non smette mai di aiutarmi tutti nel loro piccolo e le loro possibilità.Sicuramente un grazie non sarà mai abbastanza ma Jonathan di fronte a questi gesti d’amore avrebbe abbassato la testa e sarebbe arrossito .Io me lo immaginavo già in cielo che guarda con la sua timidezza questa partita giocata per lui è tutto questo affetto dimostrato .Ve ne sarò sempre grata ! Un ringraziamento speciale lo voglio fare anche a Veronica e Adem del negozio bebissimo per tutta la loro disponibilità e solidarietà. Con affetto Rossella..” La serata è stata presentata dallo staff di Rete Smash: Stefania Consiglia Troiano, Luigia Riccardi e Alessandro Leone.Bravissimi i bambini e le maestre della Scuola dell’ Infanzia Paritaria “Albero Azzurro” che hanno accompagnato i giocatori nel loro ingresso in campo e dopo ci hanno rallegrato con un balletto sulle note di Las Vegas (Tancredi) Ringraziamo Momenti di Moda abbigliamento per le maglie di Stefania e Luigia.Ph Lucia MelcarnePer utte le altre foto della serata, seguire il link https://www.facebook.com/237649213101009/posts/1761499450715970/#retesmash #solidarietà