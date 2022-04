1 maggio: torna il concertone di Taranto

Dopo due anni di pandemia e di stop, torna il concerto del Primo maggio a Taranto.

Questa manifestazione che coinvolge tutto il popolo tarantino è interamente autofinanziata e creata dal Comitato Cittadini e Laboratori Liberi e Pensanti. Quest’ultimo è un gruppo di operai e cittadini formatosi dopo il 2012.

La direzione artistica anche quest’anno è affidata a Diodato, Roy Paci e Michele Riondino.

I conduttori e conduttrici scelte per il Primo maggio sono Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera.

Numerosi gli artisti che aderiranno all’evento, come ogni volta, a titolo completamente gratuito.

Tra questi Ermal Meta, Gaia, Zen Circus, Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99 posse.

Tuttavia, come svelato dai direttori artistici, ci saranno anche delle sorprese, non sono esclusi dunque altri personaggi sul palco.

Il Primo maggio a Taranto non è solo musica, interverranno infatti durante la giornata anche attivisti per discutere e condividere visioni riguardo a laboro, giustizia sociale e ambientale, la parità di genere e ovviamente la pace. Mai come in questo periodo, forse, bisognerebbe parlarne di più.