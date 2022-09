1° anniversario della salita in cielo di Padre Arcangelo, il 21 settembre una messa in suo ricordo

Mercoledì 21, ricorre il 1° anniversario della salita in cielo di Padre Arcangelo, Sacerdote Scalabriniano che ha fatto tanto in questa terra di Capitanata per i migranti

In suo ricordo sarà tenuta una Santa Messa a presso la chiesa Santa Maria Regina di Siponto alle ore 20.00